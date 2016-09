Ballardini wieder von Palermos "Trainer-Killer" Zamparini gefeuert

erschienen am 03.09.2016



Der Trainer-Posten beim italienischen Fußball-Erstligisten US Palermo bleibt ein Schleudersitz. Zum zweiten Mal in acht Monaten wurde Davide Ballardini bei den Sizilianern von Klubchef und "Trainer-Killer" Mario Zamparini nach den ersten beiden Punktspielen der neuen Saison ohne Sieg gefeuert.

Die Trennung von dem 52-Jährigen, der Anfang Januar erstmals entlassen worden war und das Team nach seiner Rückkehr im April vor dem Abstieg gerettet hatte, bedeutet den 33. Trainer-Wechsel in Zamparinis 13-jähriger Amtszeit. In der vergangenen Saison saßen bei insgesamt acht Trainer-Wechseln sechs verschiedene Coaches auf Palermos Bank.

Ein Nachfolger von Ballardini steht noch nicht fest. Als aussichtsreicher Kandidat gilt jedoch Roberto De Zerbi.