Ballas fehlt Dresden gegen Hannover

erschienen am 13.02.2017



Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss im Heimspiel am Sonntag gegen Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) auf Florian Ballas verzichten. Der Innenverteidiger hat sich am Wochenende im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (0:2) eine Kapselverletzung im linken Schultergelenk zugezogen.