Ballon d'Or: Kroos, Neuer und Müller unter den Top 30

erschienen am 24.10.2016



Die deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos (Real Madrid), Manuel Neuer und Thomas Müller (beide Bayern München) haben es bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres in die Endauswahl geschafft. In Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski und Arturo Vidal (beide Bayern München) stehen zudem drei weitere Bundesliga-Profis auf der Liste der 30 Nominierten, die das Fußball-Fachmagazin France Football am Montag veröffentlichte.

Große Chancen auf den Gewinn der Trophäe, die erstmals seit 2009 wieder ohne den Fußball-Weltverband FIFA und allein von France Football verliehen wird, haben aber wohl weder Kroos, Neuer und Müller. Auch der Gabuner Aubameyang, der Pole Lewandowski und der Chilene Vidal werden den Preis aller Voraussicht nach nicht gewinnen.

Die Favoriten bleiben nämlich dieselben wie in den Jahren zuvor: Seit 2008 haben Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Real Madrid) den Titel jeweils unter sich ausgemacht. Während der Portugiese Ronaldo dreimal erfolgreich war, durfte der Argentinier Messi die Trophäe sogar schon fünfmal entgegennehmen. Die meisten Kandidaten stellt Champions-League-Sieger Real Madrid (5) vor dem FC Barcelona und Bayern München (beide 4). - Die 30 von France Football Nominierten im Überblick:

Manuel Neuer, Thomas Müller (beide Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski, Arturo Vidal (beide Bayern München), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Lionel Messi, Neymar, Andrés Iniesta, Luis Suarez (alle FC Barcelona), Cristiano Ronaldo, Pepe, Luka Modric, Gareth Bale, Sergio Ramos (alle Real Madrid), Diego Godin, Antoine Griezmann, Koke (alle Atlético Madrid), Gianluigi Buffon, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín (alle Juventus Turin), Kevin De Bruyne, Sergio Agüero (beide Manchester City), Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba (beide Manchester United), Jamie Vardy, Riyad Mahrez (beide Leicester City), Dimitri Payet (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Rui Patricio (Sporting Lissabon).