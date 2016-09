Balotelli trifft doppelt bei DebÃ¼t fÃ¼r Schalke-Gegner Nizza

Balotelli trifft doppelt bei Debüt für Schalke-Gegner Nizza

erschienen am 11.09.2016



OGC Nizza hat beim Traumdebüt von Mario Balotelli eine starke Generalprobe für das Europa-League-Duell mit dem FC Schalke 04 abgeliefert. Vier Tage vor dem Gastspiel der Königsblauen am Mittelmeer (Donnerstag, 21.05 Uhr, Sport1 und Sky) siegte Nizza im Derby von Olympique Marseille nach einem Doppelpack Balotellis 3:2 (1:1) und zog nach Punkten mit Spitzenreiter AS Monaco gleich.

"Enfant terrible" Balotelli erzielte bei seinem ersten Spiel für OGC auch gleich sein erstes Tor, die Führung durch den Italiener (7.) glich Florian Thauvin (14.) aus. Nachdem OM-Stürmer Bafetimbi Gomis das Spiel gedreht hatte (73.), schossen erneut Balotelli (78.) und Wylan Cyprien (87.) Nizza zum Sieg. Mit acht Punkten ist OGC Tabellenzweiter, Marseille (4) liegt nur auf Platz 14.

In der Gruppe I der Europa League sind neben Schalke und Nizza noch FK Krasnodar und RB Salzburg am Start.