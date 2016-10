Bamberg feiert fünften Saisonsieg im fünften Spiel

erschienen am 12.10.2016



Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat seine Tabellenführung in der Bundesliga weiter ausgebaut. Am Mittwochabend setzte sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri in einer vorgezogenen Partie des elften Spieltags mit 93:82 (51:40) gegen die BG Göttingen durch. Die Nationalspieler Maodo Lo und Elias Harris steuerten jeweils 19 Zähler zum Erfolg bei.