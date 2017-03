Bankdrücker Lasogga trifft bei HSV-Testsieg

erschienen am 23.03.2017



Der beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Hamburger SV zum Bankdrücker gewordene Stürmer Pierre-Michel Lasogga hat zumindest in der Länderspielpause ein Erfolgserlebnis verbuchen können. Beim ungefährdeten 5:0 (2:0)-Testspielsieg der Hamburger gegen den Oberligisten HSV Barmbek-Uhlenhorst traf der frühere U21-Nationalspieler bereits in der 3. Minute zur Führung.

Neben Lasogga, der in der laufenden Bundesliga-Saison noch torlos ist und im Jahr 2017 gerade einmal zwei Minuten lang zum Einsatz kam, waren Nicolai Müller (41.), Bakery Jatta (61.), Finn Porath (66.) und Luca Waldschmidt (82.) für den HSV erfolgreich.