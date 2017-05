Barca: Vertragsverlängerung von Messi wohl kurz vor dem Abschluss

erschienen am 06.05.2017



Superstar Lionel Messi steht offenbar kurz vor einer Vertragsverlängerung beim spanischen Fußballmeister FC Barcelona. "Wir hoffen auf eine Einigung in den kommenden Tagen", sagte Barca-Vizepräsident Jordi Mestre nach dem Sieg der Katalanen gegen den FC Villarreal (4:1) beim Fernsehsender TV3. Messi traf am Samstag zweimal.

Der aktuelle Vertrag des 29-jährigen Argentiniers läuft 2018 aus. Der neue Kontrakt soll bis 2021 laufen. Messi, fünfmaliger Weltfußballer, spielt seit seiner Jugend bei Barcelona.