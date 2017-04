Barcelona: Alexander Zverev im Achtelfinale - Struff feiert Sieg und Geburtstag

erschienen am 25.04.2017



Tennisprofi Alexander Zverev hat sich ins Achtelfinale des ATP-Turniers von Barcelona gekämpft, Jan-Lennard Struff an seinem 27. Geburtstag den Zweitrundeneinzug gefeiert. Während Zverev (Hamburg/Nr. 8) gegen den früheren Top-10-Spieler Nicolas Almagro (Spanien) beim 7:6 (7:4), 4:6, 6:4 nach 2:25 Stunden das bessere Ende für sich hatte, setzte sich Struff (Warstein) gegen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich mit 7:5, 6:3 durch.

Ausgeschieden ist dagegen Dustin Brown. Der Weltranglisten-75. aus Winsen/Aller unterlag dem Australier Bernard Tomic nach 1:40 Stunden 5:7, 6:4, 2:6 und verpasste damit ein Zweitrundenduell mit dem Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien).

Zverev, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, könnte nun auf Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 12) treffen. Der Routinier bekommt es in seinem Auftaktmatch am Mittwoch entweder mit Denis Istomin (Usbekistan) oder Chung Hyeon (Südkorea) zu tun. Am Dienstagabend spielt zudem noch Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 14) gegen den Briten Daniel Evans um den Einzug ins Achtelfinale.