Barcelona: Kohlschreiber scheitert an Qualifikant

erschienen am 26.04.2017



Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier in Barcelona bereits an seiner Auftakthürde gescheitert und verpasst damit das deutsche Duell mit seinem Davis-Cup-Kollegen Alexander Zverev. Der an Nummer zwölf gesetzte Augsburger Kohlschreiber verlor seine Zweitrundenpartie gegen den Qualifikanten Chung Hyeon (Südkorea) nach nur 1:10 Stunden 3:6, 4:6. In der ersten Runde hatte Kohlschreiber ein Freilos.

Der 20 Jahre alte Zverev hatte bereits am Dienstag durch einen Sieg gegen den früheren Top-10-Spieler Nicolas Almagro (Spanien) das Achtelfinale erreicht und trifft nun auf Kohlschreiber-Bezwinger Chung.

Auch der Weltranglistenerste Andy Murray steht in der Runde der letzten 16. Der topgesetzte Brite profitierte von der Rückenverletzung des Australiers Bernard Tomic und musste nicht antreten.