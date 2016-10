Barcelona bei Messi-Comeback mit mÃ¼helosem Sieg

Barcelona bei Messi-Comeback mit mühelosem Sieg

erschienen am 15.10.2016



Der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat mit dem FC Barcelona eine erfolgreiche Generalprobe für den Champions-League-Knaller am kommenden Mittwoch gegen Manchester City gefeiert. Die Katalanen setzten sich am 8. Spieltag der Primera Division problemlos 4:0 (3:0) gegen Deportivo La Coruna durch und setzten sich mit 16 Punkten in der Spitzengruppe fest.

Weltfußballer Lionel Messi, der sich unter der Woche nach dreiwöchiger Verletzungspause im Training zurückgemeldet hatte, wurde von FCB-Trainer Luis Enrique zunächst geschont und feierte erst in der 55. Minute sein Comeback. Nur drei Minuten später gelang dem argentinischen Superstar das 4:0. Zuvor hatten Rafinha (21., 36.) und Luis Suárez (43.) für die Gastgeber getroffen. Gäste-Verteidiger Laure sah in der 65. Minute nach einem Ellbogenschlag gegen Neymar die Rote Karte.

Zuvor hatte der FC Sevilla mit 3:2 (1:0) bei Aufsteiger CD Leganes seinen dritten Sieg in Serie gefeiert und dadurch die Tabellenspitze übernommen. Die Stadtrivalen Atletico und Real Madrid können Sevilla am Samstagabend aber wieder überflügeln.