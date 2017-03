Barcelona gegen La Coruna ohne Champions-League-Held Neymar

erschienen am 11.03.2017



Tabellenführer FC Barcelona muss am Sonntag in der spanischen Fußball-Meisterschaft beim Gastspiel bei Deportivo La Coruna auf seinen Champions-League-Helden Neymar verzichten. Der brasilianische Olympiasieger, der am Mittwoch beim schon jetzt legendären 6:1 gegen Paris St. Germain zwei Treffer erzielt hatte und damit maßgeblich am wundersamen Einzug ins Viertelfinale der Champions League beteiligt war, konnte wegen Leistenbeschwerden die Reise nach Galicien nicht antreten.