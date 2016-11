Barcelona in Glasgow wieder mit Messi

erschienen am 21.11.2016



Weltfußballer Lionel Messi steht dem FC Barcelona im Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch bei Celtic Glasgow (20.45 Uhr MEZ/Sky) wieder zur Verfügung. Der 29 Jahre alte argentinische Torjäger kehrte am Montag ins Barca-Training zurück, nachdem er zuletzt mit Übelkeit zu kämpfen hatte.

Ohne ihren Superstar war Barcelona am Samstag nicht über ein 0:0 gegen den FC Malaga hinausgekommen. Barcelona führt in der Königsklasse die Gruppe C mit neun Punkten vor Manchester City (7) und Bundesligist Borussia Mönchengladbach (4) an. Tabellenschlusslicht ist Glasgow (2).