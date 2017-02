Barcelona nach Kantersieg zunächst wieder Tabellenführer

erschienen am 11.02.2017



Der FC Barcelona hat durch einen Kantersieg wenigstens für einige Stunden die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Liga übernommen. Der amtierende Double-Gewinner feierte am 22. Spieltag ein 6:0 (2:0) bei Deportivo Alaves und verdrängte mit 48 Punkten seinen Erzrivalen Real Madrid (46) von der Spitze.

Gegen Alaves, am 27. Mai Gegner der Katalanen im Finale um den spanischen Pokal ist, erzielten Luis Suarez (37., 67.), Neymar (40.), Lionel Messi (59.), Alexis (Eigentor, 63.) und Ivan Rakitic (65.) die Treffer. Marc-André ter Stegen kehrte nach seiner Pause in der Copa del Rey bei Barca ins Tor zurück.

Real Madrid mit Weltmeister Toni Kroos kann die Tabellenspitze mit einem Sieg bei CA Osasuna (20.45 Uhr) zurückerobern. Wegen der Teilnahme an der Klub-WM und einem Spielausfall in der Vorwoche hat der Champions-League-Sieger zudem noch zwei weitere Partien in der Hinterhand.