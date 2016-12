Barcelona nach Pflichtsieg weiter in Lauerstellung - Messi mit Doppelpack

erschienen am 10.12.2016



Marc-André ter Stegen hat mit dem FC Barcelona im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Der deutsche Nationaltorwart gewann mit dem Titelverteidiger bei Tabellenschlusslicht CA Osasuna 3:0 (0:0) und bleibt damit Tabellenführer Real Madrid auf den Fersen. Der Champions-League-Sieger, der aktuell drei Zähler mehr als die Katalanen auf seinem Konto hat, spielt am Abend gegen Deportivo La Coruna.

Nach zuletzt drei 1:1 in Folge, darunter das Remis im Clásico gegen Real am Wochenende zuvor, sorgten die Superstars Lionel Messi (73./90.+2) und Luis Suárez (59.) für den neunten Saisonsieg von Barca. Suárez hatte vor seinem zehnten Saisontor Pech, als er in der 13. Minute gegen den Aufsteiger nur die Latte traf.

Vier Tage nach dem 4:0 gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der Gruppenphase in der Königsklasse tat sich der Favorit in Pamplona aber zunächst sehr schwer.

Messi konnte sich vor der Pause kaum in Szene setzen, bereitete dann aber mit einem gefühlvollen Pass zunächst das 1:0 vor, ehe er mit seinen Saisontreffern zehn und elf die Partie entschied.