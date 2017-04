Barcelona ohne Mühe gegen Sevilla

erschienen am 05.04.2017



Der FC Barcelona hat Erzrivale Real Madrid zumindest für zwei Stunden von der Tabellenspitze in Spanien verdrängt. Titelverteidiger Barcelona bezwang mit Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen Europa-League-Sieger FC Sevilla mit 3:0 (3:0) und hat nun 69 Punkte auf dem Konto.

Rekordmeister Real (68 Punkte) kann am Mittwochabend mit einem Erfolg bei CD Leganes aber wieder an Barca vorbeiziehen. Luis Suarez (25.) und der wieder einmal überragende Lionel Messi (28. und 33.) sorgten im Topspiel gegen den Tabellenvierten Sevilla schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Bei den Gästen sah Vitolo in der Nachspielzeit (90.+1) noch Gelb-Rot.