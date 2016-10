Barcelona will mit Messi und Suárez verlängern

erschienen am 29.10.2016



Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona will gut eine Woche nach der Vertragsverlängerung mit Olympiasieger Neymar auch die Superstars Lionel Messi und Luis Suárez weiter an sich binden. Das kündigte Präsident Josep Maria Bartomeu am Samstag auf der Mitgliederversammlung des Klubs an. "Neymar hat verlängert, jetzt wollen wir dafür sorgen, dass auch Suárez noch viele Jahre hier bleibt. Und danach sprechen wir natürlich mit Messi", sagte Bartomeu.

Der Vertrag des Uruguayers Suárez (29), der 2014 zu den Katalanen kam, läuft noch bis 2019, das Arbeitspapier des argentinischen Weltfußballers und Eigengewächses Messi (29) sogar nur bis 2018. Neymar (24) hatte seinen Vertrag bis 2021 verlängert.