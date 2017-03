Barren-Meister Dauser für Kunstturn-EM nominiert

erschienen am 28.03.2017



Der deutsche Barren-Meister Lukas Dauser aus Unterhaching ist als erster deutscher Kunstturner für die Europameisterschaften vom 19. bis 23. April im rumänischen Cluj nominiert worden. Die übrigen fünf EM-Plätze sollen nach einem internen Qualifikationsturnen am Sonntag in Kienbaum vergeben werden.

Als nahezu gesetzt gilt Dausers Vereinskollege Marcel Nguyen. Der London-Olympiazweite im Mehrkampf hatte am vergangenen Sonntag beim Weltcupturnier in Doha am Barren den zweiten Platz belegt.