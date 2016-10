Baseball: Chicago Cubs dicht vor erstem Finaleinzug seit 1945

erschienen am 21.10.2016



Nach über 70 Jahren stehen die Chicago Cubs wieder vor dem Einzug ins Finale der nordamerikanischen Baseball-Meisterschaft. Nach dem 8:4 gegen die Los Angeles Dodgers führen die Cubs in der Serie nach dem Modus best-of-seven nun 3:2 und sind damit nur noch einen Sieg von der sogenannten World Series entfernt. Die nächste Partie findet am Samstag statt.

Chicago stand letztmals 1945 im Finale, den bis dato letzten Titel holte das Team 1908 - unrühmlicher Sieglos-Rekord im US-Sport. Die Fans gehen längst davon aus, dass ihr Team verflucht ist.

Als erster Finalteilnehmer stehen die Cleveland Indians fest, die es erstmals seit 1997 wieder ins Endspiel geschafft haben. Der dreimalige Meister, der zuletzt 1948 den Titel geholt hat, wird die World Series am Dienstag mit einem Heimspiel eröffnen.