Baseball: Chicago Cubs machen ersten Finaleinzug seit 1945 perfekt

erschienen am 23.10.2016



Die Chicago Cubs aus der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB sind erstmals seit 71 Jahren in die World Series eingezogen. Das Team aus Illinois, das zuletzt 1945 im MLB-Finale gestanden hatte, feierte beim 5:0 gegen die Los Angeles Dodgers den entscheidenden vierten Sieg in der im Modus best-of-seven ausgetragenen Halbfinalserie (Endstand 4:2).

Im Finale geht es für die Cubs gegen die Cleveland Indians, die die World Series am Dienstag mit einem Heimspiel eröffnen werden. Für eines der beiden Teams wird dabei eine jahrzehntelange Durststrecke enden. Die Indians warten seit 1948 auf den Titel - die Cubs gar seit 1908.