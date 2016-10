Baseball: L.A. Dodgers komplettieren Play-off-Halbfinale

erschienen am 14.10.2016



Die Los Angeles Dodgers haben in der Major League Baseball (MLB) das Play-off-Halbfinale komplettiert. Das Team aus Kalifornien gewann in der Best-of-five-Serie der National League das entscheidende fünfte Spiel bei den Washington Nationals mit 4:3.

Nächster Gegner der Dodgers sind die Chicago Cubs, in der American League stehen sich die Cleveland Indians und die Toronto Blue Jays gegenüber. Beide Partien werden im Best-of-seven-Modus ausgespielt. - das MLB-Halbfinale im Überblick:

American League

Cleveland Indians - Toronto Blue Jays

National League

Los Angeles Dodgers - Chicago Cubs