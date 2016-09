Baseball: Rookie Kepler beendet mit Twins Negativserie

erschienen am 02.09.2016



Rookie Max Kepler hat in der Major League Baseball (MLB) mit seinen Minnesota Twins die Pleitenserie beendet. Nach 13 Niederlagen in Folge gewann das Ligaschlusslicht 8:5 gegen die Chicago White Sox. Damit verhinderten die Twins die Einstellung ihres Negativrekords aus dem Jahr 1982, damals hatte der Klub 14-mal nacheinander verloren.

Dem Berliner Kepler (23) war am Vortag beim 4:8 bei den Cleveland Indians sein 16. Homerun der Saison gelungen. Die Twins sind mit 50 Siegen und 84 Niederlagen weiter Letzter in der MLB.