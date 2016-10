Baseball: Toronto Blue Jays erreichen MLB-Viertelfinale

erschienen am 05.10.2016



Die Toronto Blue Jays haben das Play-off-Viertelfinale der Baseball-Profiliga MLB erreicht. Das Team aus Kanada schlug die Baltimore Orioles im Wildcard-Duell der American League 5:2 und bekommt es nun mit den Texas Rangers zu tun. Um den letzten Startplatz f├╝r die Meisterrunde streiten sich am Mittwoch in der National League die New York Mets und die San Francisco Giants, seit 2010 dreimal Gewinner der World Series.

Edwin Encarnacion sorgte mit einem Homerun im elften und letzten Inning f├╝r die Entscheidung zugunsten der Blue Jays, aus dem Treffer des Profis aus der Dominikanischen Republik resultierten drei Punkte. Das Viertelfinale beginnt am Donnerstag und wird im best-of-five-Modus ausgespielt. - Das Play-off-Viertelfinale im ├ťberblick:

American League

Cleveland Indians - Boston Red Sox

Texas Rangers - Toronto Blue Jays

National League

Washington Nationals - Los Angeles Dogders

Chicago Cubs - New York Mets/San Francisco Giants