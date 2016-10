Baseball: Toronto Blue Jays stehen im MLB-Halbfinale

erschienen am 10.10.2016



Die Toronto Blue Jays haben als erstes Team das Play-off-Halbfinale der Baseball-Profiliga MLB erreicht. Das Team aus Kanada setzte sich in der Nacht zum Montag in der American League gegen die Texas Rangers 7:6 durch und gewann die best-of-five-Serie mit 3:0. Torontos Josh Donaldson war fĂŒr den entscheidenden Punkt verantwortlich.

Die Blue Jays treffen in der nĂ€chsten Runde entweder auf die Boston Red Sox oder die Cleveland Indians, die in der Serie mit 2:0-Spielen in FĂŒhrung liegen. Die dritte Partie zwischen den beiden Teams musste wegen schwerer RegenfĂ€lle auf Montag verschoben werden. Das Halbfinale wird im best-of-seven-Modus ausgespielt. - Das Play-off-Viertelfinale im Überblick:

American League

Cleveland Indians - Boston Red Sox

Stand in der Serie: 2:0 (5:4, 6:0)

Texas Rangers - Toronto Blue Jays

Stand in der Serie: 0:3 (1:10, 3:5, 6:7), Toronto damit im Halbfinale

National League

Washington Nationals - Los Angeles Dodgers

Stand in der Serie: 1:1 (3:4, 5:2)

Chicago Cubs - San Francisco Giants

Stand in der Serie: 2:0 (1:0, 5:2)

SID eh sr