Basketball: Alba Berlin feiert siebten Sieg nacheinander

erschienen am 29.12.2016



Alba Berlin hat seinen Siegeszug in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Der frühere Serienmeister setzte sich in seinem letzten Spiel des Jahres gegen die EWE Baskets Oldenburg dank eines herausragenden Schlussviertels mit 81:63 (41:34) durch und feierte den siebten Sieg nacheinander.

Das Team von Headcoach Ahmet Caki belegt in der Tabelle den fünften Rang. Top-Scorer der Berliner war der überragende Tony Gaffney mit 21 Punkten, für Oldenburg steuerte Brian Qvale 14 Zähler bei.

Vor 12.225 Zuschauern duellierten sich beide Mannschaften anfangs auf Augenhöhe. Berlin leistete sich zum Ende des dritten Viertels eine Schwächephase und geriet nach langer Führung wieder in Rückstand, verdiente sich den Sieg aber mit einem zwischenzeitlichen 17:2-Lauf im Schlussdurchgang.