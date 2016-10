Basketball: Alba Berlin verliert in Bayreuth

erschienen am 28.10.2016



Pokalsieger Alba Berlin hat am 7. Spieltag der Basketball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Ahmet Caki unterlag bei medi Bayreuth knapp mit 96:98 (48:46) und hängt nach der bereits vierten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld fest. Die Oberfranken dagegen feierten ihren sechsten Sieg in Folge und kletterten zumindest vorläufig auf Rang drei.

Bayreuths Bastian Doreth entschied die stets spannende Partie mit zwei verwandelten Freiwürfen zehn Sekunden vor der Schlusssirene. Elmedin Kikanovic war mit 19 Punkten bester Berliner Schütze.