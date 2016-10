Basketball: Bamberg mit erstem EuroLeague-Sieg gegen Kasan

erschienen am 20.10.2016



Der deutsche Basketball-Meister Brose Bamberg hat in der neu strukturierten EuroLeague nach einem starken Comeback den ersten Sieg gefeiert. Der Bundesliga-Tabellenführer bezwang am zweiten Spieltag den russischen Topclub Unics Kasan nach langem Rückstand mit 89:86 (40:44). Im ersten Königsklassen-Spiel hatten die Franken noch knapp mit 66:67 beim letztjährigen Finalisten Fenerbahce Istanbul verloren.

Bamberg hatte gegen die leicht favorisierten Russen von Anfang an gut mitgehalten und Ende des ersten Viertels erstmals mit 19:17 geführt. Nachdem Kasan angeführt vom starken Topscorer Keith Langford (24 Punkte) anschließend etwas davon zog, kämpften sich die Gastgeber im Schlussviertel noch einmal heran und drehten letztlich die Partie. Bester Werfer bei Bamberg war Janis Strelnieks mit 17 Punkten.

In der neuen Saison treten in Europas höchstem Klubwettbewerb 16 Teams im Format jeder gegen jeden an, das macht 30 Spiele bis zu den Play-offs. Für das Erreichen der K.o.-Runde muss mindestens Platz acht her.