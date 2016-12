Basketball: Bamberg mit nächstem EuroLeague-Erfolg

erschienen am 15.12.2016



Basketball-Meister Brose Bamberg hat seinen Aufwärtstrend in der EuroLeague fortgesetzt. Gegen Anadolu Istanbul siegten die Franken am 12. Spieltag in Nürnberg mit 91:83 (48:41) und fuhren ihren zweiten Erfolg nacheinander ein. Dank des insgesamt vierten Sieges klettert das Team von Trainer Andrea Trinchieri in der 16 Teams umfassenden Liga auf Rang 13. Nur die besten acht Mannschaften nach Hin- und Rückspiel erreichen das Viertelfinale.

Bester Werfer der Bamberger war der französische Point Guard Fabien Causeur mit 28 Punkten, der Uruguayer Jayson Granger kam für Istanbul auf 23 Zähler. "Es war ein großartiges Spiel, wir haben sehr konstant gespielt", sagte Trinchieri: "Das war eines unserer besten Spiele unter diesem Gesichtspunkt und mit Blick auf die physische Komponente gegen ein körperlich sehr starkes Team".

Während die türkischen Gäste im ersten Durchgang zunächst Vorteile hatten und dem Gastgeber Paroli boten, steigerte sich Bamberg im zweiten Abschnitt und gab ab diesem Zeitpunkt die Führung nicht mehr aus der Hand.