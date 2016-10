Basketball: BayWa bleibt Hauptsponsor des FC Bayern

erschienen am 25.10.2016



Der frühere deutsche Basketballmeister Bayern München hat den Vertrag mit Hauptsponsor BayWa verlängert. Das Logo des Handels- und Dienstleistungsunternehmens aus der bayerischen Landeshauptstadt wird für drei weitere Jahre bis 2020 die Trikots des Bundesligisten zieren.

"Als Hauptsponsor profitieren wir spürbar vom Sympathiewert und von der starken medialen Präsenz der Bayern-Basketballer in nationalen und internationalen Wettbewerben", sagte Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG. "Es ist unser Wunsch gewesen, an der langjährigen Partnerschaft festzuhalten. Dass wir schon zu so einem frühen Zeitpunkt Einigkeit erzielen konnten, ist ein Beleg für eine sehr fruchtbare, partnerschaftliche und gewinnbringende Zusammenarbeit", sagte FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic.