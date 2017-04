Basketball: Bayreuth weiter auf Kurs

erschienen am 01.04.2017



Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat seine Chance auf eine gute Ausgangsposition in den Play-offs weiter erhöht. Die Oberfranken besiegten am 28. Spieltag den hochgradig abstiegsbedrohten Aufsteiger Rasta Vechta mit 96:71 (54:40) und festigten mit 38:14 Punkten ihren vierten Tabellenplatz. Topscorer der Bayreuther war Forward De'Mon Brooks (18 Punkte), dessen Vertragsverlängerung bis 2018 nach dem Spiel bekannt gegeben wurde.

Die besten vier Teams der Vorrunde haben in den Play-offs zunächst den Heimrecht-Vorteil auf ihrer Seite.

Die Gießen 46ers sind nach dem 84:74 (53:43) bei den Löwen Braunschweig nach Pluspunkten zunächst mit den MHP Riesen Ludwigsburg sowie den EWE Baskets Oldenburg auf den letzten beiden Play-off-Plätzen gleichgezogen.