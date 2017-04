Basketball: Berlin patzt in Bremerhaven, auch Giessen verliert

22.04.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

(pixathlon/SID-IMAGES)

BBL: Ulm siebter Play-off-Teilnehmer

Das Starterfeld für die Play-offs in der Basketball-Bundesliga nimmt immer konkretere Formen an. Am viertletzten Spieltag der regulären Saison sicherte ... weiterlesen