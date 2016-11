Basketball: Berlin schlägt Ludwigsburg - Bayreuth setzt Siegesserie fort

erschienen am 13.11.2016



Pokalsieger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Berliner setzten sich mit 79:73 (37:29) bei den MHP Riesen Ludwigsburg durch. Das Team von Trainer Ahmet Caki bestätigte damit nach dem dürftigen Ligastart seinen Aufwärtstrend und verbesserte sich am 9. Spieltag in der Tabelle auf den achten Platz.

Der Ligadritte medi Bayreuth feierte mit einem 81:71 (35:47) gegen die EWE Baskets Oldenburg bereits den achten Triumph in Folge. Die BG Göttingen schlug die Frankfurt Skyliners mit 82:78 (39:37, 67:67) nach Verlängerung.

In Ludwigsburg war Nationalspieler Niels Giffey mit 18 Punkten Berlins bester Werfer. Im dritten Viertel verspielte Alba fast die Führung, Ludwigsburg sorgte mit einer Aufholjagd für ein offenes Spiel (54:55). Am Ende hatte Berlin in einer hart umkämpften Partie aber das bessere Ende für sich.

Bayreuth startete gegen Oldenburg schwach in die Partie und lag zur Halbzeit bereits mit zwölf Punkten zurück. In den zweiten 20 Minuten steigerte sich das Team von Trainer Raoul Korner dann aber deutlich und feierte am Ende einen verdienten Sieg.

Göttingen schaffte es im Duell mit Frankfurt nicht, die Führung im Schlussviertel zu verteidigen und musste in die Verlängerung. Dort bewies Göttingen aber den längeren Atem und brachte das Spiel von der Freiwurflinie nach Hause.