Basketball-EM: Machbare Gruppe für Schröder und Co.

erschienen am 22.11.2016



Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben bei der Europameisterschaft (31. August bis 17. September 2017) machbare Aufgaben vor sich. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming trifft bei der Vorrunde in Tel Aviv auf Gastgeber Israel, Litauen, Italien, die Ukraine und Georgien. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Istanbul. Vier Mannschaften aus jeder der vier Sechsergruppen erreichen das Achtelfinale.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die sich ohne Schröder (Atlanta Hawks) auf den letzten Drücker für die EM qualifiziert hatte und wegen der zuletzt schwachen Ergebnisse nur aus Topf 5 gezogen wurde, spielt in der 11.000 Zuschauer fassenden Menora Mivtachim Arena. Die Finalrunde findet in Istanbul statt.

Damit ist die Herausforderung für das letzte große Turnier unter dem Amerikaner Fleming (46), der nach der EuroBasket voraussichtlich von seinem Assistenten Henrik Rödl (47) beerbt werden wird, auf dem Papier einfacher als vor zwei Jahren. Bei der EM 2015 traf das Nationalteam um den mittlerweile zurückgetretenen Superstar Dirk Nowitzki als Vorrundengastgeber in Berlin auf Serbien, den späteren Titelgewinner Spanien, Italien, die Türkei sowie Island und schied aus. - Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A (Helsinki/Finnland): Polen, Griechenland, Frankreich, Finnland, Island, Slowenien

Gruppe B (Tel Aviv/Israel): Ukraine, Israel, Litauen, Georgien, Italien, DEUTSCHLAND

Gruppe C (Cluj-Napoca/Rumänien): Kroatien, Tschechien, Spanien (TV), Montenegro, Rumänien, Ungarn

Gruppe D (Istanbul/Türkei): Großbritannien, Russland, Serbien, Lettland, Türkei, Belgien