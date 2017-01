Basketball-EuroCup: München einziger deutscher Sieger

erschienen am 04.01.2017



Der frühere deutsche Meister Bayern München war zum Auftakt der Top-16-Runde im Basketball-EuroCup der einzige deutsche Sieger. Die Münchner gewannen beim in der Bundesliga noch ungeschlagenen deutschen Vizemeister ratiopharm Ulm mit 68:57 (39:32). Die weiteren Gegner der beiden Bundesligisten in der Vierergruppe F sind Chimki Moskau/Russland und Lietkabelis Panevezys/Litauen.

Eine Heimniederlage gab es für Pokalsieger Alba Berlin. Der Altmeister musste sich dem spanischen Vertreter Unicaja Malaga mit 69:77 (26:41) geschlagen geben. In der Gruppe H hat es Alba außerdem mit Valencia Basket und Cedevita Zagreb/Kroatien zu tun. Jeweils zwei Teams aus jeder der vier Gruppen kommen ins Viertelfinale.