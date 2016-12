Basketball: Ex-Bundestrainer Bauermann neuer Chefcoach in Würzburg

erschienen am 31.12.2016



Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann ist neuer Chefcoach von Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg. Das gab der Klub an Silvester einen Tag nach der Trennung von seinem bisherigen Trainer Doug Spradley bekannt.

Bauermann erhält bei den Franken, die nach der ersten Saisonhälfte mit nur fünf Siegen in 16 Spielen lediglich den 14. Tabellenplatz belegen, einen Vertrag bis 2020. Der 59-Jährige wird Vereinsangaben zufolge am Montag (2. Januar) vorgestellt. Sein Debüt auf Würzburgs Bank gibt der frühere Meister-Trainer des TSV Bayer 04 Leverkusen (sieben Titel) und der Brose Baskets Bamberg (zwei) zum Rückrunden-Auftakt am 6. Januar (Freitag) im Punktspiel bei der BG Göttingen.

In Würzburg feiert Bauermann, der die Nationalmannschaft bei der EM 2005 bis ins Finale geführt hatte, nach über vier Jahren sein Bundesliga-Comeback. Im September 2012 war der Oberhausener bei Würzburgs Ligakonkurrent Bayern München entlassen worden und hatte danach in Litauen, Polen, Russland gearbeitet. Zuletzt war Bauermann als Nationaltrainer für den Iran tätig.