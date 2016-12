Basketball: Frankenderby im Pokal-Viertelfinale

erschienen am 30.12.2016



Basketball-Meister Brose Bamberg steht im Viertelfinale des Pokal-Wettbewerbs vor einer kniffligen Aufgabe beim Lokalrivalen medi Bayreuth. Die Auslosung am Freitag in München bescherte den in der Liga zweitplatzierten Franken ein Auswärtsspiel beim Überraschungsdritten. Spitzenreiter ratiopharm Ulm reist derweil zu den MHP Riesen Ludwigsburg, Bayern München empfängt die Telekom Baskets Bonn.

Die sechs besten Mannschaften der Bundesligatabelle der Hinrunde spielen in den K.o.-Duellen am 21. und 22. Januar drei Teilnehmer für das Final Four am 18. und 19. Februar aus. Titelverteidiger Alba Berlin ist als Gastgeber gesetzt.