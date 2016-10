Basketball: Göttingen holt Ruoff zurück

erschienen am 20.10.2016



Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat den amerikanischen Small Forward Alex Ruoff erneut unter Vertrag genommen. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit. Der 30-jährige Ruoff, der bereits 2013 für Göttingen gespielt hatte und mit dem Klub in die Bundesliga aufgestiegen war, erhält einen Kontrakt bis Saisonende.

Ruoff hatte die laufende Spielzeit bei Göttingens Ligakonkurrenten MHP Riesen Ludwigsburg begonnen, dort wurde sein Vertrag aber in der vergangenen Woche aufgelöst.