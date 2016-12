Basketball: Göttingen verlängert mit Headcoach Roijakkers

erschienen am 20.12.2016



Basketball-Bundesligist BG Göttingen und Headcoach Johan Roijakkers setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der Klub verlängerte den bis zum Ende der Saison 2017/18 laufenden Vertrag mit dem 36-jährigen Niederländer vorzeitig um drei weitere Jahre. Das gaben die Göttinger am Rande des Ligaspiels gegen die Walter Tigers Tübingen (92:76) am Dienstag bekannt.

"Eines unserer langfristigen Ziele ist, mehr Kontinuität im Klub zu haben. Wir haben uns bisher gut entwickelt und viel aufgebaut. Daran hat Johan großen Anteil", sagte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Roijakkers' Vertrag gilt auch für die 2. Bundesliga (ProA). Roijakkers ist seit 2012 Cheftrainer der Veilchen, unter ihm schaffte die BG 2014 den Wiederaufstieg in die Bundesliga.