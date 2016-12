Basketball: Heckmann verlängert in Bamberg

erschienen am 28.12.2016



Basketball-Meister Brose Bamberg hat den noch bis 2018 laufenden Vertrag mit Nationalspieler Patrick Heckmann vorzeitig um ein Jahr verlängert. Dies bestätigte der Verein am Mittwoch. Der 24-Jährige wechselte 2015 vom Boston College nach Franken und kam in der Bundesliga in 42 Spielen auf durchschnittlich 7,1 Punkte.

"Die bisherige Zeit hier hat mich in meiner Basketballentwicklung enorm nach vorne gebracht. Alles ist auf uns Spieler ausgerichtet. Das macht es einem leicht, sich auf seinen Job zu konzentrieren", sagte der 1,96 m große Small Forward zu seiner Entscheidung.