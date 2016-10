Basketball-Idol Nowitzki erwartet drittes Kind

erschienen am 21.10.2016



Basketball-Ikone Dirk Nowitzki (38) erwartet offenbar noch in diesem Jahr sein drittes Kind. "Fast da", sagte der NBA-Champion von 2011 der Dallas News: "Es ging eins, zwei, drei. Es ist einfach wunderbar. Die Große ist jetzt vier Jahre alt, der Kleine knapp über eineinhalb. Es geht ganz schön rund zu bei uns Zuhause und wird noch verrückter."

Nach Informationen der Zeitung soll der Nachwuchs in den nächsten Wochen zur Welt kommen. Mit Ehefrau Jessica hat Nowitzki, der am 27. Oktober mit seinen Dallas Mavericks gegen die Indiana Pacers in seine 19. NBA-Saison startet, bereits Tochter Malaika und Sohn Max.