Basketball: Klarer Heimsieg für Bayern München

erschienen am 18.12.2016



Der frühere deutsche Meister Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga einen klaren Heimsieg gefeiert und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Am 14. Spieltag gewann die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic 94:65 (54:31) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

Mit 22:4 Punkten liegen die Bayern weiter hinter Meister Brose Bamberg (28:2), dem ungeschlagenen Vizemeister ratiopharm Ulm (26:0) und medi Bayreuth (24:4). München führte schon zur Pause klar und hatte in Nationalspieler Maximilian Kleber (19 Punkte) seinen besten Werfer, gleich fünf Spieler punkteten beim Gastgeber zweistellig. Topscorer des Tabellenachten Ludwigsburg (14:14) war Brad Loesing (16).