Basketball: Koponen erleidet bei Autounfall SchÃ¤del-Hirn-Trauma

Basketball: Koponen erleidet bei Autounfall Schädel-Hirn-Trauma

erschienen am 19.09.2016



Der finnische Basketball-Nationalspieler Petteri Koponen hat bei einem Autounfall ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Dies gab sein neuer Klub FC Barcelona bekannt. Der 28 Jahre alte Spielmacher wird in einer Klinik in der katalanischen Metropole behandelt. Koponen war im Sommer von Chimki Moskau zu Barca gewechselt.