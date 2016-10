Basketball: Ludwigsburg und Ruoff trennen sich

erschienen am 14.10.2016



Alex Ruoff verlässt den Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg mit sofortiger Wirkung. Der Small Forward einigte sich mit dem Klub einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung des Vertrages. Erst im August war der US-Amerikaner von Dominion Bilbao aus Spanien nach Ludwigsburg gewechselt und hatte einen Vertrag für die Spielzeit 2016/2017 unterzeichnet. Der 29-jährige Ruoff stand beim derzeitigen Tabellenvierten in allen fünf Liga-Spielen in der Starting Five und erzielte durchschnittlich 11,2 Punkte.