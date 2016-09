Basketball: Meister Bamberg startet mit klarem Sieg

erschienen am 23.09.2016



Meister Brose Bamberg ist mit einem ungefährdeten Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga gestartet. Die Oberfranken bezwangen die Frankfurt Skyliners klar mit 84:55 (32:23) und machten den ersten Schritt in Richtung des erhofften neunten Meistertitels.

Schon nach dem ersten Viertel lag der Titelverteidiger mit 16:6 in Führung und baute den Vorsprung in der Folge kontinuierlich aus. Bester Werfer war der französische Neuzugang Fabien Causeur mit 18 Punkten, bei den Hessen war Antonio Graves mit 12 Zählern am erfolgreichsten.

Ein erfolgreiches Debüt feierte der frühere Bundestrainer Frank Menz als Coach der Löwen Braunschweig. Die Niedersachsen gewannen bei Aufsteiger Rasta Vechta mit 72:59 (43:27). Neuzugang Dyshawn Pierre überzeugte bei den Gästen 16 Punkten, für Vechta kam Frank Gaines sogar auf 18 Zähler.

Einen Auswärtssieg verbuchten auch die MHP Riesen Ludwigsburg beim 81:72 (42:37) gegen s.Oliver Würzburg. Auch hier überragte ein neuer Name: Der Amerikaner Alex Ruoff glänzte mit 25 Punkten für Ludwigsburg.