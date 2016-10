Basketball: Niners entscheiden auch zweites Heimspiel fÃ¼r sich

Basketball: Niners entscheiden auch zweites Heimspiel für sich

erschienen am 08.10.2016



Chemnitz. Der Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz hat am Samstag auch sein zweites Heimspiel der Saison gewonnen. Die Chemnitzer Korbjäger besiegten vor 1421 Zuschauern Paderborn mit 81:67 (40:38). Damit konnten sich die Gastgeber für die empfindliche Niederlage unter der Woche in Heidelberg rehabilitieren. In der ersten Halbzeit war es ein enges Spiel, in dem sich kein Team absetzen konnte. Nach der Pause erarbeiteten sich die Niners kontinuierlich einen Vorsprung, den man nicht wieder hergab. Die Chemnitzer hatten bei 19 Freiwürfen eine 100-prozentige Trefferquote. Bester Werfer war Daniel Mixich mit 18 Zählern. (jz)