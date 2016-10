Basketball: Niners kassieren erste Saisonniederlage

erschienen am 04.10.2016



Heidelberg. Der Basketball-Zweitligist Niners Chemnitz hat auswärts seine erste Saisonniederlage kassiert. In Heidelberg unterlagen die Gäste deutlich mit 54:80 (29:33). Schon am Anfang dauerte es über drei Minuten bis zu den ersten Chemnitzer Zählern. Dann hechelten die Niners hinterher und hatten Nachteile bei den Ballgewinnen unter den Körben sowie bei den Dreipunktwürfen. Auch eine Führung nach der Pause (35:33) war von kurzer Dauer, weil Heidelberg mit elf Punkten in Folge antwortete. Die Chemnitzer Fehlerrate blieb hoch, während sich die Gastgeber treffsicher zeigten. Heidelberg zerstörte die Niners-Hoffnungen vor dem letzten Viertel, als man nur sieben Zähler zurücklag, schnell. Bester Chemnitzer Werfer war Joe Lawson mit 18 Punkten. (jz)



Niners: Carter (11), Ziegenhagen, Matthews (5), Mixich (2), Richter (5), Wess, Seiferth (2), Kayser, Fleischmann (11), Lawson (18).