Basketball: Nowitzki und Schröder mit Pleiten - Zipser siegt

erschienen am 07.02.2017



Deutschlands Basketball-Stars Dirk Nowitzki und Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA deutliche Niederlagen kassiert. Während Nowitzkis Dallas Mavericks bei den Denver Nuggets nach zuletzt vier Siegen in Folge 87:120 verloren, unterlagen Schröder und die Hawks gegen die Utah Jazz 95:120. Paul Zipser und die Chicago Bulls siegten derweil bei den Sacramento Kings mit 112:107.

Die Mavericks, bei denen Nowitzki lediglich auf neun Punkte kam, stehen nach der 31. Saisonniederlage weiter auf Rang zehn der Western Conference und drei Siege hinter dem ersten Play-off-Rang.

Spielmacher Schröder überzeugte trotz der Pleite gegen Utah mit 21 Punkten als bester Schütze seines Teams, das im Osten den fünften Platz belegt. Mit sieben Siegen vor den neuntplatzierten Charlotte Hornets liegt Atlanta im Kampf um die acht Play-off-Plätze weiter auf Kurs.

Zipser gestaltete mit dem Erfolg über Sacramento die deutsche Bilanz zwar erträglicher, konnte selbst jedoch nur wenig glänzen. In 23 Minuten Spielzeit griff sich der Ex-Münchener zwei Rebounds und gab einen Assist. Die Bulls sind im Westen mit 27 Siegen Siebter.