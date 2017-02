Basketball: Oldenburg feiert fünften Sieg in Serie

erschienen am 12.02.2017



Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Bundesliga ihren fünften Sieg in Serie gefeiert und behalten die Play-offs weiter fest im Blick. Der deutsche Meister von 2009 gewann am 22. Spieltag klar mit 83:63 (44:27) bei der BG Göttingen und festigte damit Platz sechs. Bester Werfer der Oldenburger war Brian Qvale mit 24 Punkten. Göttingen bleibt nach der dritten Niederlage in Serie auf Rang zwölf.

Im weiteren Kampf um die Play-off-Plätze gewannen die MHP Riesen Ludwigsburg 83:77 (35:35) gegen die Giessen 46ers und sind als Tabellenneunter nur noch einen Sieg hinter den Hessen auf dem letzten für die Endrunde ausreichenden Rang acht. Drew Crawford und Jack Cooley waren mit jeweils 16 Zählern Ludwigsburgs erfolgreichste Korbjäger, Gießens Cameron Wells erzielte 20 Punkte.