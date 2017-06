Basketball: Oldenburg folgt Bamberg ins Finale

erschienen am 01.06.2017



Die EWE Baskets Oldenburg stehen zum dritten Mal im Finale der Basketball Bundesliga (BBL) und spielen gegen Meister Brose Bamberg um den Titel. Die Oldenburger gewannen das entscheidende fünfte Play-off-Halbfinale bei Hauptrundensieger ratiopharm Ulm mit 78:75 (40:31), damit endete die best-of-five-Serie 3:2.

Während Ulm weiter auf seinen ersten Meistertitel warten muss, spielen die EWE Baskets um ihren zweiten Erfolg nach 2009. 2013 waren die Norddeutschen in der Finalserie an Bamberg gescheitert (0:3). Schon am Sonntag (15.00 Uhr/telekombasketball.de) findet Spiel eins beim Favoriten aus Franken statt. Auch das Finale wird im Modus best of five ausgetragen.

Überragender Spieler der Oldenburger war Kapitän Rickey Paulding mit 27 Punkten. Bei den lange enttäuschenden Ulmern hieß der Topscorer Raymar Morgan (17).

Titelverteidiger Bamberg hatte sich im Halbfinale gegen Bayern München (3:0) durchgesetzt, der Pokalsieger kämpft ab dem Wochenende um sein viertes Double.