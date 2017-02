Basketball: Ulm schlägt auch Bayreuth

erschienen am 04.02.2017



Tabellenführer ratiopharm Ulm ist in der Basketball-Bundesliga weiterhin das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath gewann am 21. Spieltag gegen das Überraschungsteam medi Bayreuth mit 90:70 (38:39) und hielt ihre makellose Bilanz von nun 19 Siegen aus 19 Spielen aufrecht. Bester Werfer im Duell mit den Oberfranken war Forward Raymar Morgan mit 21 Punkten.

Einen weiteren deutlichen Erfolg feierte Bayern München gegen die Frankfurt Skyliners. Das Team von Sasa Djordjevic deklassierte den Tabellenzehnten vom Main mit 95:70 (52:37). Nihad Djedovic avancierte mit 16 Zählern zum treffsichersten Schützen der Bayern. Durch den Erfolg festigten die Münchener Rang drei.

Im Nordderby gegen die Eisbären Bremerhaven behielten die EWE Baskets Oldenburg mit 85:70 (42:36) die Oberhand. Trotz des vierten Sieges in Folge bleiben die Oldenburger auf Rang sechs, die Eisbären belegen den 13. Platz.