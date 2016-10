Basketball: Ulm schlÃ¤gt auch Oldenburg

Basketball: Ulm schlägt auch Oldenburg

erschienen am 01.10.2016



Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen und hält sich damit in der Spitzengruppe. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath setzte sich am Samstag gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 105:95 (45:50) durch. Die Gäste schafften es damit nicht, Revanche für die Niederlage im Play-off-Viertelfinale der vergangenen Saison zu nehmen. Bester Werfer der Ulmer war Raymar Morgan mit 22 Punkten. Frantz Massenat war mit 21 Punkten am erfolgreichsten für Oldenburg.